به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون فنی و نظارت بر راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ثبت بیش از ۱۰۲ هزار مورد تخلف رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان طی مهرماه سال جاری خبر داد.

نصرتی اظهار کرد: در مهرماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۱۰۱ هزار تردد در محور‌های استان به ثبت رسیده که در همین بازه زمانی ۱۰۲ هزار و ۶۷۹ مورد تخلف رانندگی نیز توسط سامانه‌های هوشمند رصد شده است.

وی با اشاره به اینکه تخلفات مرتبط با سرعت بیشترین سهم را در میان تخلفات به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: تخلف سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت و تجاوز از سرعت مجاز با ۱۰۲ هزار و ۵۳۴ مورد، بیشترین نوع تخلف رانندگی در محور‌های استان را شامل می‌شود که این موضوع ضرورت توجه و برخورد جدی نهاد‌های مسئول را نشان می‌دهد.

نصرتی ادامه داد: از مجموع تخلفات ثبت‌شده، بیش از ۱۰۰ هزار و ۲۵۴ مورد مربوط به خودرو‌های شخصی بوده است که بیانگر سهم غالب این نوع وسایل نقلیه در بروز تخلفات جاده‌ای استان است.

معاون فنی و نظارت بر راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، محور ارومیه – مهاباد در محدوده ایستگاه صادراتی گوهرتاک بیشترین میزان تخلفات سرعت را به خود اختصاص داده و پس از آن، محور مهاباد – میاندوآب در رتبه بعدی قرار دارد.