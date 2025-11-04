در حاشیه دیدار مسئولان شهری با خانواده شهید سیدحسن شفیعی، تابلوی جدید مزین به نام این شهید در معبر نزدیک به محل سکونت خانواده اش نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در حاشیه دیدار با خانواده شهید سیدحسن شفیعی و مراسم نصب تابلوی جدید کوچه مزین به نام این شهید گفت: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا فرصتی گرانبها و یادآور ارزش‌هایی است که امروز امنیت و آرامش جامعه ما بر پایه آن بنا شده است.

محمد صیرفی‌نژاد با بیان اینکه شهید سیدحسن شفیعی از رزمندگان دلاور دوران دفاع مقدس بود که در عملیات محرم و در منطقه عملیاتی شلمچه – عین خوش به فیض شهادت نائل آمد، افزود: در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، امروز به همراه جمعی از معاونان، مسئولان منطقه و خانواده شهید شفیعی، تابلوی کوچه‌ای که مزین به نام این شهید بزرگوار است، با طرحی جدید شامل تصویر و مشخصات شهید رونمایی و نصب شد.

شهید سید حسن شفیعی متولد ۱۳۴۱ در منطقه عملیاتی عین خوش در سال ۱۳۶۱ به شهادت رسید و در گلزار شهدای روستای قهساره اردستان به خاک سپرده شد.