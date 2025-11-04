

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جمال محمود در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال الوحدات اردن مقابل استقلال ایران اظهار داشت: متأسفانه آماده‌سازی ما به بازی‌های رسمی محدود است و فرصت کافی برای استراحت بازیکنان وجود ندارد. با این وجود، تا آخرین لحظه به امید‌های خودمان در مسابقات آسیایی پایبند خواهیم بود.

سرمربی الوحدات با دعوت از هواداران تیمش برای حضور در ورزشگاه ملک عبدالله ثانی شهر امان تصریح کرد: هواداران الوحدات، انگیزه و موتور محرک بازیکنان ما به شمار می‌روند و حضور پُرشور آنها در ورزشگاه برای ما حیاتی خواهد بود.

استقلال ایران از ساعت ۲۱:۴۵ فردا (چهارشنبه - به وقت ایران) در چارچوب دور چهارم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ میهمان الوحدات خواهد بود.