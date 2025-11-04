به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محبوب حیدری با بیان اینکه آماده‌سازی معابر این شهرک با تلاش پیمانکار در مرحله روسازی و ۹۰ درصد از اجرای جدول‌گذاری نیز به پایان رسید، افزود: در قالب گروه ساخت ۶۵ قطعه زمین در شهر گرمی با شرایط احداث چهار واحد مسکونی با طبقه همکف به ۲۶۰ نفر از متقاضیان دارای شرایط واگذار شده و ۲۰ قطعه چهار واحدی هم با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: آماده‌سازی معابر این محل هم توسط پیمانکار در مرحله اجرای زیرسازی و جدول‌گذاری قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به ضرورت تسریع اجرای توسعه خدمات زیربنایی با توجه به اتمام فصل کاری اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات زیربنایی نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان شامل آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات است که باتوجه به روند و پیشرفت ساخت واحد‌های مسکونی در استان شاهد بهره‌برداری از این واحد‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن خواهیم بود.

حیدری در ادامه به توسعه بزرگراهی در حال اجرای شهرستان گرمی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی باند دوم بزرگراهی در مسیر گرمی - امیرکندی به سمت اردبیل و احداث باند دوم بزرگراهی در مسیر گرمی - بیله‌سوار در مرحله زیرسازی و ابنیه فنی طرح شامل آبرو‌ها و پل‌های خاص هم در دست اجرا است.