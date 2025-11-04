به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ محرم خوش روش گفت: ماموران پاسگاه انتظامی گاماسیاب به همراه پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت قاچاق اقلام خوراکی و ارزاق عمومی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از کامیون توقیفی تعداد ۴۰۰ کیسه آرد و خوراک دام قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد و راننده دستگیر و به همراه محموله و کامیون به یگان انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: در این زمینه یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی و بار توقیف شده تحویل اداره تعزیرات حکومتی شد.

سرهنگ محرم خوش در پایان از شهروندان خواست با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با مرکز ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.