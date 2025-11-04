پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ارومیه گفت: در سال جاری بیش از ۵۸.۴ کیلومتر از راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار این شهرستان آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حبیب خوشفطرت با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات اجرای آسفالت راههای روستایی با مبلغ قرارداد ۷۶۷.۶ میلیارد ریال و در قالب چند پروژه در مناطق مختلف شهرستان به اجرا درآمده است.
وی افزود: از جمله پروژههای انجامشده میتوان به آسفالت محور نورالدین – کوره – مژیک به طول ۵.۳ کیلومتر، محور حصار آغبلاغ به طول ۶.۴ کیلومتر، محور کانیمیران به طول ۶.۷ کیلومتر، محور سینآباد – جلغران به طول ۶.۵ کیلومتر و محور نرلر به طول ۴.۵ کیلومتر اشاره کرد.
خوشفطرت با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل روستایی گفت: از مجموع ۵۸۹ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، تاکنون ۴۵۷ روستا از راه آسفالته برخوردارند و بدین ترتیب درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در ارومیه به ۸۸.۵۷ درصد رسیده است.
وی در پایان یادآور شد: بر اساس آخرین ارزیابیهای صورتگرفته، شهرستان ارومیه از نظر برخورداری از راههای روستایی آسفالته بالای ۲۰ خانوار، رتبه پنجم را در میان شهرستانهای استان آذربایجانغربی به خود اختصاص داده است.