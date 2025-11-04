همزمان با سراسر کشور، مردم انقلابی شهرهای استان مرکزی در سیزدهم آبان‌ماه، با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر بر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های جهانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سراسر کشور، مردم انقلابی استان مرکزی در سیزدهم آبان‌ماه، با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر بر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های جهانی تأکید کردند. این راهپیمایی که از ساعت ۹ صبح در مرکز استان (اراک) و سایر شهرستان‌ها برگزار شد، پاسخی مقتدرانه به سیاست‌های خصمانه دشمنان ملت ایران بود.