برنامه های­ «تهران ۲۰»، با موضوع­ واکاوی پیام استکبارستیزی واقعه ۱۳آبان، «صف اول»، با موضوع برنامه‌های سازمان بسیج دانش آموزی و «کتاب فرهنگ»، با­ محور تاریخچه استکبارستیزی در ادبیات در روز ملی مبارزه با استکبار، از شبکه تهران، شبکه خبر و رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه‌های «تهران ۲۰»، «صف اول» و «کتاب فرهنگ» از رادیو و تلویزیون

برنامه‌های «تهران ۲۰»، «صف اول» و «کتاب فرهنگ» از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی، برنامه «تهران ۲۰»، امشب، به تبیین و تشریح پیام استکبارستیزی این واقعه تاریخی می‌پردازد.

«ابراهیم رضایی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و «حسین کنعان مقدم»، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگوی امشب به تبیین بیانات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) خواهند پرداخت و نقش تاریخی دانش‌آموزان و نوجوانان در تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی را تحلیل خواهند کرد.

­

سعید سیفی در برنامه امشب­برنامه «صف اول»»، میزبان مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی است.

این برنامه ساعت ۲۳، با موضوع اقدامات و برنامه‌های سازمان بسیج دانش آموزی، از شبکه خبر پخش می‌شود.

برنامه‌ «کتاب فرهنگ»، با محور تاریخچه‌ استکبارستیزی در ادبیات در روز ملی مبارزه با استکبار، پیوند میان کلمه، مقاومت و روایت را در آیینه‌ متون فارسی بازخوانی می‌کند.

­در این برنامه، که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ساعت ۲۰ به طور زنده پخش می‌شود، چهار خط محتوایی در قالب گفت‌و‌گو، نمایش، خوانش و تحلیل در نظر گرفته شده است.

«کتاب فرهنگ»، سه شنبه‌ها به سردبیری مهدی فرج‌اللهی، گویندگی احسان همتی، بازیگری ارسلان جولایی، هماهنگی مژگان پارسا حسینی و نویسندگی و تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.