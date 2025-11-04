پخش زنده
امروز: -
برنامه های «تهران ۲۰»، با موضوع واکاوی پیام استکبارستیزی واقعه ۱۳آبان، «صف اول»، با موضوع برنامههای سازمان بسیج دانش آموزی و «کتاب فرهنگ»، با محور تاریخچه استکبارستیزی در ادبیات در روز ملی مبارزه با استکبار، از شبکه تهران، شبکه خبر و رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی، برنامه «تهران ۲۰»، امشب، به تبیین و تشریح پیام استکبارستیزی این واقعه تاریخی میپردازد.
«ابراهیم رضایی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و «حسین کنعان مقدم»، تحلیلگر مسائل بینالملل، در گفتوگوی امشب به تبیین بیانات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) خواهند پرداخت و نقش تاریخی دانشآموزان و نوجوانان در تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی را تحلیل خواهند کرد.
سعید سیفی در برنامه امشببرنامه «صف اول»»، میزبان مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی است.
این برنامه ساعت ۲۳، با موضوع اقدامات و برنامههای سازمان بسیج دانش آموزی، از شبکه خبر پخش میشود.
برنامه «کتاب فرهنگ»، با محور تاریخچه استکبارستیزی در ادبیات در روز ملی مبارزه با استکبار، پیوند میان کلمه، مقاومت و روایت را در آیینه متون فارسی بازخوانی میکند.
در این برنامه، که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ساعت ۲۰ به طور زنده پخش میشود، چهار خط محتوایی در قالب گفتوگو، نمایش، خوانش و تحلیل در نظر گرفته شده است.
«کتاب فرهنگ»، سه شنبهها به سردبیری مهدی فرجاللهی، گویندگی احسان همتی، بازیگری ارسلان جولایی، هماهنگی مژگان پارسا حسینی و نویسندگی و تهیهکنندگی فاطمه ترسا، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.