بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سقطهای جنین در کشور، غیرعمدی یعنی ناخواسته، خود به خودی یا درمانی و برای حفظ جان مادر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه نشست با تشکلها و فعالان حوزه جوانی جمعیت خراسان رضوی، به خبرنگاران گفت: سقط جنین شامل دو دسته عمدی و غیرعمدی است که در نوع عمدی، والدین بنا به هر علتی، خودشان تصمیم به سقط جنین میگیرند.
دکتر رضا سعیدی افزود: اما در سقط جنین غیرعمدی، سقط به طور اتفاقی و خود به خودی و یا به دلایل درمانی و برای حفظ جان مادر باردار، با تصمیم پزشک و تایید پزشکی قانونی رخ میدهد.
وی ادامه داد: به رغم وجود نظارتهای مسمتر و سختگیرانه و وضع قوانین سخت برای پیشگیری از سقطهای عمدی، لیکن بیشتر سقطهای عمدی در منزل یا در مراکز غیررسمی و غیر مجاز و یا با مصرف دارو و اقدامات خودسرانه اتفاق میافتد.
دکتر سعیدی گفت: همین امر سبب شده تا آمار دقیقی از میزان سقط عمدی در کشور وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به انجام دو پیمایش در خصوص سقط جنین در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ ، افزود: بر اساس پیمایش ۱۳۹۸ سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور برآورد شده است، اما بر طبق پیمایش سال ۱۴۰۲ و مطالعات جدیدی که توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران) انجام شده است، سالانه حدود ۲۵۰ هزار سقط جنین در کشور اتفاق میافتد.
این مسئول ادامه داد: این در حالی است که در بازه زمانی هشت سال گذشته، سالانه برای ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ سقط درمانی توسط پزشکی قانونی، مجوز صادر شده است.
مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: برای برخورد با مراکز سقط جنین غیرمجاز، برخوردهایی همچون معرفی این مراکز به مراجع قضایی توسط معاونت درمان، لغو پروانه و مجوزهای کاری، تعیین دیه و حبس به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است.