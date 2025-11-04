دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر کیش، گفت: استعدادیابی فوتبال پایه، یادبود شهدای مبارزه باموادمخدر از فردا در کیش آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی افزود: این دوره با حضور دو تیم از کیش و دو تیم از استان‌های فارس و کرمان در جزیره کیش برگزار می‌شود.

او افزود: دوره استعدادیابی فوتبال پایه، یادبود شهدای مبارزه باموادمخدر به میزبانی تیم عرفان اقتدار، در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال در مجموعه المپیک کیش برگزار می‌شود.

اولادعلی، خاطرنشان کرد: تیم‌های کرمان، شیبا افرند کیش، صفاشهر استان فارس و سپاهان کیش حضور دارند.

او ترویج ورزش و نشاط اجتماعی، ارتقای سبک زندگی سالم، دوری از آسیب‌های اجتماعی و کشف استعداد‌های برتر فوتبال را از اهداف برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر کیش، با بیان اینکه استعدادیابی امروز به یک علم تبدیل شده، خاطرنشان کرد: فوتبال امروز به برنامه‌ریزی منظم و استعدادیابی برای پیشرفت نیازمند است و این طرح استعدادیابی فوتبال در رده پایه گامی ارزشمند و بزرگ برای ترویج دانش آموزان به ورزش و رشد فوتبال در بین نوجوانان در کیش است.

این استعداد یابی از فردا آغاز می‌شود و تا ۱۶ آبان با حضور سر استعدادیاب تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می‌شود.