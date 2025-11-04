در دیدار استاندار کرمان با معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان و رییس ستاد دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه برای تشکیل شورای روابط خارجی استان کرمان توافق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در دیدار محمدعلی طالبی استاندار کرمان و وحید جلال‌زاده معاون وزیر امور خارجه در محل این وزارتخانه؛ درباره فعال‌سازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان بحث و تبادل نظر و تفاهم‌نامه همکاری استانداری کرمان و وزارت امور خارجه درباره فعالیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان کرمان امضا شد.

براساس این تفاهم‌نامه، استانداری کرمان در زمینه تامین نیرو، تجهیزات و امکانات مورد نیاز این نمایندگی همکاری و مساعدت خواهد کرد وهمچنین قرار شد برای راهبری مسائل مرتبط با روابط بین‌الملل، شورای روابط خارجی استان در اسرع وقت تشکیل و فعالیت خود را در ارتباط با نمایندگی‌های خارجی در ایران و سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشور‌ها آغاز کند.

استاندار کرمان با اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه هم دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در این دیدار، درباره برگزاری همایش «بم، یادگار همدلی جهانی» بحث و تبادل نظر شد.

دو طرف درباره جزئیات برگزاری این همایش، نحوه دعوت از سفرا و نمایندگان کشور‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم ایران تبادل نظر کردند.

همچنین در این نشست، حضور مقامات وزارت امور خارجه و هماهنگی‌های لازم درباره جزئیات اجرایی این همایش در آستانه بیست‌ودومین سالگرد زلزله دلخراش بم بررسی شد.