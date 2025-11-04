به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری یک متهم از ۱۸۹ نفر به بهانه سرمایه گذاری در بازار طلا و پرداخت سود، تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی مسئول رسیدگی به این پرونده شدند.

وی با اشاره به فراری شدن این متهم از استان یزد افزود: کارآگاهان پلیس پس از ۱۵ شبانه روز کار اطلاعاتی، محل تردد متهم که چهار مخفیگاه در استان تهران داشت را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان ساخت: متهم با پرونده کلاهبرداری پنج هزار میلیارد ریالی تحویل دادسرا شد.

سردار نگهبان ضمن هشدار به شهروندان در خصوص پیشگیری از گرفتار شدن در دام شیادان و کلاهبرداران، تصریح کرد: این فرد سابقه کلاهبرداری در سالیان قبل را نیز داشته، اما متاسفانه باز هم تعدادی از شهروندان با اعتماد بی جا، سرمایه و تمامی دارایی زندگی خود را در اختیار او قرار داده‌اند.