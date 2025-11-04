یک قلاده روباه که در اراضی طبیعی شهرستان چالدران بر اثر برخورد با خودرو‌های عبوری دچار شکستگی از ناحیه پا شده بود، از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یک قلاده روباه که در اراضی طبیعی شهرستان چالدران دچار شکستگی از ناحیه پا شده بود، با همکاری دوستداران محیط زیست و مأموران یگان حفاظت از مرگ حتمی نجات یافت.

حجت آذریار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران، گفت: پس از دریافت گزارش یکی از دوستداران محیط زیست درباره مشاهده روباه زخمی در طبیعت شهرستان، مأموران یگان حفاظت بلافاصله در محل حاضر شده و حیوان آسیب‌دیده را با رعایت اصول ایمنی زنده‌گیری و برای مداوای اولیه به دامپزشک معتمد اداره منتقل کردند.

وی افزود: طبق معاینات اولیه، علت آسیب‌دیدگی برخورد با خودرو‌های عبوری تشخیص داده شد و روباه هم‌اکنون تحت تیمار و مداوا قرار دارد. پس از بهبودی کامل، این حیوان وحشی در زیستگاه طبیعی خود در چالدران رهاسازی خواهد شد.

آذریار ضمن قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده از هرگونه مداخله مستقیم خودداری کرده و مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.