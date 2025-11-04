\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644\u0627\u062a\u060c \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f\u060c \u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u0633\u06cc\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0634\u062a\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0637\u06cc \u0645\u0633\u06cc\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0633\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0638\u0645 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u062e\u062a\u0645 \u0634\u062f \u0648 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n