پخش زنده
امروز: -
طرح مطالعات بازسازی بنای تاریخی کاروانسرای کوخ کورتهک مهاباد تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان مهاباد گفت: طرح مطالعات بازسازی بنای تاریخی کاروانسرای" کوخ کورتهک" این شهرستان و تبدیل آن به استراحتگاه کوهنوردان تدوین شد.
واحد جولایی افزود: این طرح مطالعاتی با همکاری "سونیا اکبری" از دانشگاه اصفهان و "محمدمحسن ماورانی " از اساتید برجسته مرمت آثار تاریخی تهیه و تدوین شده است.
جولایی اظهارکرد: اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از تخریب بنا، به دلیل استفاده کوهنوردان از این مسیر، موجب توجه بیشتر به نگهداری و حفاظت از آن میشود.
وی گفت:کاروانسرای تاریخی کوخ کورتهک که سالها ناشناخته مانده بود، با تلاش کارشناسان میراث فرهنگی شناسایی شده و تاکنون بیش از یک میلیارد ریال برای استحکام بخشی، سبکسازی گنبد و مرمت بخشهای آسیبدیده آن هزینه شده است.
جولایی تصریح کرد: این بنا همچنان نیازمند اعتبارات بیشتر برای جلوگیری از فرسایش بخشهای بیرونی است و با پیگیریهای انجامشده، در اولویت مرمت اداره کل میراثفرهنگی آذربایجانغربی قرارگرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهاباد تأکید کرد: حفظ و احیای آثار تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و هویت تاریخی منطقه، نیازمند برنامهریزی دقیق و مستمر است و مرمت این کاروانسرا باید به گونهای انجام شود که اصالت و سبک معماری اولیه آن حفظ شود.
جولایی، همچنین از خیرین و علاقمندان به آثار تاریخی دعوت کرد در تأمین هزینههای بازسازی این بنای ارزشمند مشارکت کنند.
بنای تاریخی "کوخ کورتهک"مهاباد که از آثار تاریخی دوران صفویه است در سال ۱۳۹۴ برای ثبت در فهرست آثار ملی به ادارهکل میراثفرهنگی معرفی شد و پس از انجام مطالعات لازم، یک سال بعد به ثبت ملی رسید.
کاروانسرای "کوخ کورتهک" در نزدیکی روستای کانیسپی مهاباد، بر سر یکی از شاخههای مسیر جاده ابریشم ساخته شده است. از نظر ویژگیهای معماری و فن ساخت، بقایای این بنا با کاروانسراهای تاریخی شاهعباسی و درهخان خوی قابل مقایسه بوده و قدمت آن به دوره صفوی بازمیگردد.