به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، شامگاه گذشته به همراه تقی‌زاده، معاون پارک ملی و تیم یگان نامحسوس حفاظت پارک ملی از محدوده محیط‌بانی گلمانخانه و سواحل مشرف به روستا‌های حصار، ایگدیر و یوالار بازدید کرد.

در این بازدید شبانه، وضعیت برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه از حاشیه دریاچه ارومیه مورد بررسی و پایش قرار گرفت و ضمن شناسایی نقاط مستعد تخلف، بر لزوم افزایش گشت‌های مشترک یگان حفاظت و همکاری دهیاری‌ها و جوامع محلی برای پیشگیری از تخریب زیستگاه‌ها تأکید شد.

بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، هدف از این بازدید را افزایش ضریب حفاظت شبانه، پیشگیری از تخریب زیستگاه‌ها و صیانت از بستر و سواحل دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت:

با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، با هرگونه برداشت غیرمجاز منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.