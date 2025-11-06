پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته پدافند غیرعامل وضعیت برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه از حاشیه دریاچه ارومیه مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، شامگاه گذشته به همراه تقیزاده، معاون پارک ملی و تیم یگان نامحسوس حفاظت پارک ملی از محدوده محیطبانی گلمانخانه و سواحل مشرف به روستاهای حصار، ایگدیر و یوالار بازدید کرد.
در این بازدید شبانه، وضعیت برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه از حاشیه دریاچه ارومیه مورد بررسی و پایش قرار گرفت و ضمن شناسایی نقاط مستعد تخلف، بر لزوم افزایش گشتهای مشترک یگان حفاظت و همکاری دهیاریها و جوامع محلی برای پیشگیری از تخریب زیستگاهها تأکید شد.
بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، هدف از این بازدید را افزایش ضریب حفاظت شبانه، پیشگیری از تخریب زیستگاهها و صیانت از بستر و سواحل دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت:
با هماهنگی دستگاههای مرتبط، با هرگونه برداشت غیرمجاز منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.