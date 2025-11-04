

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این هفته برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم‌ها به دلیل اخطار‌ها و کارت‌های قرمز، از حضور در مسابقات محروم خواهند بود. جزئیات محرومان هر تیم به شرح زیر است:

آلومینیوم اراک: حامد بصیری، مربی تیم، با دو کارت زرد محروم است و رضا مرزبان نیز به دلیل دریافت کارت قرمز، قادر به همراهی تیمش در هفته دهم نخواهد بود.

استقلال خوزستان: حمید بوحمدان به دلیل دریافت چهار کارت زرد محروم شده است. همچنین فرشاد بختیاری‌زاده، مربی تیم، کارت قرمز دریافت کرده و قاسم لطیفی نیز به دلیل کارت قرمز قادر به حضور در مسابقه نیستند.

پرسپولیس: مرتضی پورعلی‌گنجی به دلیل کارت قرمز از همراهی تیم محروم است.

پیکان: سعید دقیقی، سرمربی تیم، با دو کارت زرد محروم شده است.

تراکتور: دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم، با دو کارت زرد محروم است و شجاع خلیل‌زاده به دلیل دریافت چهار کارت زرد قادر به حضور در مسابقه نخواهد بود.

فولاد: علی نعمتی با دریافت چهار کارت زرد محروم است.

سازمان لیگ فوتبال همچنین تاکید کرده است که مسئولیت اعمال محرومیت‌ها و عدم به‌کارگیری بازیکنان یا اعضای کادر فنی و اجرایی محروم در مسابقات، بر عهده باشگاه‌ها خواهد بود. باشگاه‌ها موظف‌اند دقت لازم را به عمل آورده و از حضور افراد محروم در ترکیب تیم جلوگیری کنند.