دانش آموز اهوازی به عنوان عضو هیئت رئیسه مجمع فاطمی سازمان بسیج دانش آموزی کشورانتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز گفت: خانم نورا مراد اسکندری فرمانده واحد بسیج دانش آموزی دبیرستان نمونه دولتی نورا به عنوان عضو هیئت رئیسه مجمع فاطمی سازمان بسیج دانش آموزی کشور انتخاب شد.
اسکندر ممبینی با اشاره به اینکه بی شک حضور ایشان در مجمع کشوری مایه فخر و مباهات همه دانش آموزان بسیجی میباشد، خاطرنشان کرد:حسب دستورالعمل سازمان بسیج دانشآموزی کشور، چهار وظیفه مجمع عالی فاطمی و علوی «تلاش برای کمک به تصمیمسازی برای مسئولان آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و سایر تشکلها»، «مطالبهگری عالمانه، دلسوزانه و منصفانه از مسئولان نهادها و سازمانها»، «نقشآفرینی بهعنوان یک تشکل انقلابی در مسائل روز کشور، منطقه و جهان» و «مشارکت و اظهارنظر در تدوین برنامههای آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی» است.
اختتامیه یازدهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج دانشآموزی کشور پس از سه روز حضور پرشور ۳۲۰ دانشآموز نخبه بسیجی کشور ۱۱ آبان ماه در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزارشد.