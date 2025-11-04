به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در بیانیه قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آمده است:

شکر و سپاس به درگاه خداوند متعال برای مردمی با بصیرت، زمان‌شناس و ولایتمدار که همواره غیرت انقلابی خود را در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی نشان داده‌اند.

خیال خام دشمنان در جنگ ۱۲ روزه که با حمایت قاطع مردم عزیز از میهن و نظام مقدس باطل شده بود، امروز در مراسم یوم‌ الله سیزدهم آبان ماه، با حضور باشکوه همین مردم باغیرت، به یاس و ناامیدی تبدیل شد.

امسال همگام با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طنین انداز شد تا بار دیگر پاسخ قاطع و مشت محکمی باشد بر دهان فتنه گرانی که با فریب عده‌ای در داخل در فکر براندازی درخت تناور جمهوری اسلامی ایران هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی بر خود وظیفه می داند از عموم اقشار مختلف مردم، برادران و خواهران، خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و بسیجیان جان برکف، دانش آموزان و دانشجویان، سلسله جلیله روحانیت معظم و طلاب، ائمه جمعه و جماعت، اعضای مجمع نمایندگان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فرمانداران، اساتید، معلمان و فرهنگیان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، اصناف و بازاریان، کارگران و کارمندان، مسئولین سازمانها، ادارت و نهاد‌ها و رسانه‌های جمعی و مطبوعات و جراید که هر یک به نوعی در خلق این برگ پرافتخار تاریخ انقلاب اسلامی سهیم بودند، تقدیر و تشکر نموده و از حمایت‌های نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل و استاندار ارجمند جناب آقای دکتر سرمست قدردانی نماید.