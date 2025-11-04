به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مراسمی با حضور مسوولان آستان قدس رضوی و خانواده شهید حمیدرضا عابدی شهید شاخص هاکی کشور، چوب هاکی به یادگارمانده از این شهید به همت میثم عابدی رئیس هیئت هاکی شهرستان کوهپایه به موزه آستان قدس اهدا شد.

شهید حمیدرضا عابدی کوهپایه متولد سال ۱۳۴۲است.

وی از دوران نوجوانی به رشته ورزشی هاکی علاقه داشته و در دهه ۶۰ همراه با تیم منتخب استان اصفهان مقام سوم کشور را کسب کرد و سپس به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام و درسال ۱۳۶۱در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شد.