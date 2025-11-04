به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، این مراسم با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های محترم شهدا، روحانیون، ایثارگران و دانش آموزان، از میدان غدیر، روبروی مسجد جامع امام زین العابدین (ع)، به سمت خیابان بهار، روبروی مسجد امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، پس از تلاوت قرآن مجید توسط قاری نوجوان، سرود جمهوری اسلامی ایران و صلوات خاصه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) خوانده شد و سپس گروه سرود «نسل ضد، ضد استبداد» دانش آموزان دبستان فرهنگیان به اجرا پرداختند.

دانش آموزان گلبهاری با در دست داشتن پرچم‌های خوش رنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرچم محور مقاومت فلسطین با مشت‌هایی گره کرده، با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند و با آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) اعلام همبستگی کردند.

در انتهای مسیر راهپیمایی حجت الاسلام والمسلمین علی عسکری، سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم مومن و انقلابی در این راهپیمایی، در خصوص وقایع سیزده آبان سال ۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی به ایراد سخنرانی پرداخت.

در پایان این مراسم راهپیمایان گلبهاری قطعنامه‌ای در راستای محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی قرائت کردند.