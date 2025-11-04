به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا اوایل هفته آینده جوی پایدار در اغلب نقاط استان حاکم است.

لیلا امینی با اشاره به اینکه غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها پدیده غالب در مناطق مرکزی و پرجمعیت استان است، افزود: بر این اساس امروز در ساعات بعدازظهر با گذر موج ضعیف، وزش باد به نسبت شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه روند کاهش دما امروز و فردا در اغلب نقاط استان تداوم دارد و تا پایان هفته ماندگاری هوای سرد در بیشتر مناطق انتظار می‌رود، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعت امروز به ۲۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به ۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی درخصوص ثبت دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه در ۳۳ منطقه و دمای پایین‌تر از صفر درجه در چهار شهر استان، گفت: بادرود با بیشینه دمای ۲۲ درجه و بوئین میاندشت و شاهین‌شهر و میمه با کمینه ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، گرم‌ترین و سردترین مناطق در استان هستند.