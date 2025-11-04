پخش زنده
دادستان زرند: تا کنون هیچ نشانهای از قصور در جانباختن دانشآموز زرندی در زمین فوتبال مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به ورود دستگاه قضایی به فوت دانشآموز زرندی در زمین فوتبال، گفت: در پی اطلاع از وقوع این اتفاق ناگوار، دستگاه قضایی با فوریت وارد عمل شده و بررسی همهجانبه موضوع با اخذ نظر پزشکی قانونی و کارشناسی محل در دستور کار قرار گرفت.
رضا یعقوبی افزود: علت دقیق فوت این نوجوان در دست بررسی بوده و تاکنون هیچ گونه شواهدی دال بر قصور یا کوتاهی عوامل مدرسه، مربیان ورزشی، کادر درمان بیمارستان و. بدست نیامده است و نتیجه نهایی منوط به اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات است.
وی با ابراز تأسف از این ضایعه دردناک افزود: از همان دقایق نخست، هدف ما روشنگری و شفافسازی بوده تا هیچ شایعه یا قضاوت نادرستی در جامعه شکل نگیرد ؛ زیرا خانواده این نوجوان در غم بزرگی فرو رفتهاند و دستگاه قضایی خود را موظف میداند با نهایت دقت و بیطرفی حقیقت را روشن کند.
دادستان زرند همچنین درباره انتشار اخبار تأییدنشده در فضای مجازی هشدار داد و تأکید کرد: در چنین مواقعی، کوچکترین شایعه میتواند آرامش یک خانواده داغدیده را تحت الشعاع قرار دهد. از این رو از عموم شهروندان و رسانهها انتظار داریم فقط اخبار منتشر شده را از مراجع رسمیبازنشر کنند.
شایان ذکر است؛ براساس اطلاعات اولیه، این دانشآموز که حسب ظاهر سابقه بیماری قبلی داشته، در جریان بازی فوتبال در محوطه یکی از مدارس زرند به طور ناگهانی دچار کاهش هوشیاری شده و با وجود حضور فوری عوامل امدادی و انتقال سریع به بیمارستان، تلاش پزشکان برای احیای وی بینتیجه مانده است.