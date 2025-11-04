پخش زنده
دانش آموزان آذربایجان غربی در بخشها و روستاهای کوچک نیز در روز ۱۳ آبان متحد و استوار به خیابان آمدند تا بر مقابله با استکبار تاکید کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سراسر کشور، آیین راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور گسترده مردم ولایتمدار در شهرهای فیرورق، زرآبادصفائیه، قطور و ایواوغلی برگزار شد.
در این آیینها که با مشارکت دانشآموزان، فرهنگیان، روحانیان، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای ضد استکباری و در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، انزجار خود را از سیاستهای سلطهگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
در مسیر راهپیمایی، همزمان با ایام فاطمیه، مردم با برپایی دستههای عزاداری و سینهزنی، یاد و نام حضرت زهرا سلاماللهعلیها را گرامی داشتند و این حرکت انقلابی را با حال و هوای معنوی همراه کردند.
در پایان مراسمها، بیانیه سراسری یومالله سیزدهم آبان قرائت شد و مردم شهرهای فیرورق، زرآبادصفائیه، قطور، دیزج دیز و ایواوغلی با تأکید بر تبعیت از ولایتفقیه و آرمانهای امام خمینی (ره)، جنایات رژیم صهیونیستی و سیاستهای خصمانه آمریکا را محکوم کردند.
مردم ولایتمدار شهر سیمینه و روستاهای تابعه با حضور گسترده خود در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، انزجار خویش را از استکبار جهانی اعلام کردند و با آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمودند.
امام جمعه شهر سیمینه در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با تأکید بر اینکه این روز یادآور مقاومت، بصیرت و روحیه استقلالطلبی ملت ایران است، گفت: ملت ایران همواره در برابر ظلم و زیادهخواهی استکبار جهانی ایستاده و این مسیر را با اقتدار ادامه خواهد داد.
ماموستا اسماعیل محمودی گفت:ملت ایران باید هوشیار باشد؛ دشمنان به دنبال تسلط بر جهان اسلاماند.
وی از مردم خواست که در برابر توطئهها و نقشههای دشمنان هوشیار بمانند و پشت سر رهبری، استقلال و آزادی کشور را حفظ کنند و ضمن اشاره به تاریخ اسلام، بر لزوم مقاومت در برابر «ظلم و استکبار» تأکید کرد و گروههایی، چون صهیونیستها و آمریکا را بهعنوان عاملان توطئه علیه کشورهای اسلامی معرفی کرد.
امام جمعه سیمینه با تقدیر از اقشار مختلف مردم از جمله نیروهای نظامی، معلمان، دانشآموزان و بازاریان، از «توطئههای خطرناک» دشمنان علیه ملتهای مسلمان سخن گفت و تأکید کرد که دشمنان در تلاشند تا کشورهای اسلامی را تحت سلطه خود درآورند و از مردم ایران خواست تا با هوشیاری، اتحاد و حمایت از رهبری، از استقلال و آزادی کشور دفاع کنند.
وی ادامه داد: ملت ایران باید همیشه هوشیار باشد و در برابر سلطهجوییهای بیگانگان ایستادگی کند و استقلال و آزادی، از جمله ویژگیهای ملت ایران است که باید از آن محافظت کرد.
این راهپیمایی با قرائت بیانیه و آتش زدن پرچم رژیم مستکبر آمریکا و اسرائیل به پایان رسید.