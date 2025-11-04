از تسخیر تا تحقیر؛
ایلام، سرزمین ایستادگی از دل روستاها تا ایلهای پرافتخار
در گوشهگوشه ایلام، از دل روستاها تا ایلهای پرافتخار، فریادهای کوبنده استکبارستیزی به آسمان برخاست و جلوهای از ایمان و همبستگی مردم رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در ادامه خروش انقلابی مردم در یومالله ۱۳ آبان، روستاها و مناطق عشایرنشین استان ایلام صحنهای از حضور پرشور و باصلابت مردمی بود که با ایمان و غیرت دینی خود، حماسهای دیگر از استکبارستیزی را رقم زدند.
در این مناطق، مردان و زنان مؤمن، جوانان غیور و دانشآموزان پرشور با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر نشان دادند که عزم و پایمردی مردم در برابر استکبار جهانی در رگهای این سرزمین جاری است.