استاندار خراسان جنوبی: سهم خراسان جنوبی از اعتبارات شناور وزارتخانهها افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با تقدیر از حضور باشکوه مردم، به ویژه دانشآموزان و دانشجویان در راهپیمایی سیزده آبان، از تلاش مدیران برای جذب اعتبارات در سال گذشته قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه عملکرد بسیاری از دستگاهها در جذب منابع مالی قابل تقدیر است، اما با این میزان اعتبار، نمیتوان انتظار ایجاد تحول را داشت، افزود: باید برای سال مالی ۱۴۰۴ نگاه تازهای در نحوه توزیع منابع و اجرای پروژهها ایجاد شود.
به گفته وی؛ در برخی وزارتخانهها مانند جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و ... اعتبارات شناوری داریم که باید با اهتمام مدیران، سهم خراسان جنوبی از محل این منابع افزایش یابد.
هاشمی با اشاره به لزوم نگاه جامع و مشارکتی در برنامهریزیها، افزود: با افزایش هماهنگی میان دستگاهها، ظرفیتهای استان بهصورت کامل فعال شده و خراسان جنوبی میتواند جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند.
وی به سیاست دولت در زمینه مدیریت منابع آبی اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۷۶۰ میلیارد تومان برای طرحهای رفع تنش آبی استان اختصاص یافته است.
به گفته هاشمی این رقم اگرچه نشان دهنده توجه دولت به مسئله آب در خراسان جنوبی است، اما پاسخگوی نیازهای گسترده استان نیست.
وی بر تکلیف مدیران در پیگیری اعتبارات بیشتر از محل منابع مالی در اختیار وزارتخانهها تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران باید با همدلی و همافزایی، برای توسعه استان و آرامش مردم تلاش کنند.
استاندار در خصوص اجرای طرحهای عمرانی توسط دستگاههای اجرایی مختلف در استان گفت: امسال مبلغ ۲۵ همت برای طرحهای عمرانی و تنش آبی از محل اعتبارات تملک دارای به استان اختصاص یافته است.
هاشمی گفت: از محل اعتبارات ملی تا امروز مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای مختلف اختصاص یافته که نسبت به سال قبل دارای افزایش است.