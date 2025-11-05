بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان به وضعیت تأمین مالی راهآهن بوشهر و برنامههای پیگیری شده در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان اشاره کرد و گفت: طرح راهآهن بوشهر شیراز یکی از مهمترین مطالبات استان بود که بر ارائه راهکارها برای اجرای آن تاکید شد.
وی یادآور شد: اجرای این طرح با پیمانکار منعقد شده و هماکنون عملیات تجهیز کارگاه و فعالیتهای اجرایی در قطعات مختلف آن ادامه دارد ولی پیشرفت طرح در مرحله فعلی به علت کمبود اعتبار چندان مطلوب نیست. با وجود اینکه در سفر ریاستجمهوری اعتباری برای آن لحاظ شد، اما رقم اختصاص یافته به قدری نیست که طرح را به نتیجه برساند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر اخیر پیشنهاد داد که طرح خط ریلی بوشهر از طریق یک کنسرسیوم سرمایهگذاری یا نمونه تأمین مالی غیردولتی (B.O.T) دنبال شود تا روند اجرای آن شتاب گیرد. در همین راستا، با حضور نمایندگان استانهای فارس و بوشهر، استانداران دو استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و منطقه ویژه پارس جلسهای برگزار شد تا بسته مالی مشخصی برای تأمین اعتبار تهیه شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر قطعه ۹-B طرح خط ریلی بوشهر فعال است، اما فعالیت در حدی که رضایتبخش باشد نیست؛ علت آن نیز همان کمبود منابع است. برآورد فعلی هزینه تکمیل خط ریلی در محدوده بوشهر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی که اعتبار تخصیصی بسیار کمتر از این میزان است.
کشوریان اضافه کرد: پیشرفت طرح راهآهن برای بوشهر بسیار حیاتی است، چرا که اتصال خط ریلی استان به شبکه سراسری، امکان توسعه اقتصادی، صادرات غیرنفتی و رونق گردشگری را فراهم میکند. ازاینرو، مشارکت صنایع بزرگ در تکمیل آن ضرورت دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا برای تکمیل این طرح تشکیل کنسرسیوم متشکل از بخش خصوصی و صنایع پتروشیمی برای تأمین منابع در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عنوان کرد: پیمانکار اصلی طرح شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور است و، چون مبدا قراردادی طرح از استان فارس تعریف شده، در عمل مدیریت مالی و تخصیص اعتبارات نیز از آن مسیر صورت میگیرد. این موضوع گاهی مشکلاتی برای پیگیریهای استانی ایجاد میکند، زیرا بخش عمده مسیر حدود ۴۳۰ کیلومتر در محدوده استان بوشهر واقع شده است.
کشوریان با تأکید بر ضرورت شتابدهی به روند اجرای این طرح، گفت: راهآهن بوشهر برای توسعه حملونقل و رونق بندرگاههای جنوبی اهمیت ملی دارد. انتظار میرود دولت و بخش خصوصی با همکاری نزدیکتر، مسیر این طرح حیاتی را از بلاتکلیفی خارج کنند.