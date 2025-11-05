تکمیل عملیات راه‌آهن بوشهر شیراز نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: اجرای طرح راه‌آهن بوشهر شیراز برای توسعه حمل‌ونقل و رونق بندرگاه‌های جنوبی اهمیت ملی دارد و انتظار می‌رود دولت و بخش خصوصی با همکاری نزدیک‌تر، اجرای این طرح حیاتی را از بلاتکلیفی خارج کنند.