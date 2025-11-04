رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان: اجرای طرح‌های علمی و نوین در دامداری‌ها موجب افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید گوشت قرمز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سعدی نقشبندی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در حوزه دامپروری گفت: در این راستا برنامه‌های علمی و آموزشی در زمینه مدیریت فحلی و افزایش تولید گوشت قرمز به‌صورت عملی و کاربردی برای دامداران استان در حال اجراست.

وی افزود: از مهم‌ترین عوامل مؤثر در توسعه تولید گوشت قرمز میتوان به افزایش تعداد زایش‌ها، چندقلوزایی و بهبود فحلی در دام‌های سبک اشاره کرد که نقش بسزایی در حمایت از دامداران و تقویت تولید داخلی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اجرای طرح هم‌زمان‌سازی فحلی اظهار داشت: این طرح با هدف بهبود کیفیت تولید، کاهش دوره زایش و تولید بره‌های هم‌سن اجرا می‌شود که در نهایت منجر به مدیریت بهتر تغذیه و نگهداری بره‌ها و میش‌ها خواهد شد.

نقشبندی ادامه داد: از دیگر مزایای این طرح میتوان افزایش نرخ بره‌زایی، امکان برنامه‌ریزی برای جفت‌گیری کنترل‌شده، تولید بره‌های هم‌سن برای پرواربندی و تأمین گوشت در دوره‌های کاهش عرضه نام برد.

وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با اجرای این برنامه‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی به دامداران، تلاش میکند تا زمینه پایداری تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی در بخش دامپروری استان را فراهم کند.