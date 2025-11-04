پخش زنده
نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان در پیامی از حضور مقتدرانه و حماسی مردم غیور و انقلابی گیلان در راهپیمایی امروز قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بخشی از پیام آیت .. رسول فلاحتی و دکتر هادی حق شناس آمده است: حضور یکپارچه، پرشور، آگاهانه و حماسی ملت شریف، فهیم و انقلابی استان امروز در راهپیمایی باشکوه یومالله ۱۳ آبان بار دیگر نشان داد که آرمانهای امام راحل (ره) و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، سینه به سینه در قلب مردم ولایتمدار این استان، به ویژه دانشآموزان و دانشجویان عزیز، زنده و پویا است.
ما شاهد بودیم که نسل آیندهساز میهن اسلامی، با بصیرت مثالزدنی، بر حجم عظیم اراده ملی در برابر زیادهخواهیها و فتنهانگیزیهای دشمنان افزودند.
این حضور مقتدرانه، پاسخی دندانشکن به هرگونه تلاش برای کمرنگ ساختن ارزشهای انقلاب اسلامی بود.
از یکایک شما مردمان با بصیرت گیلان که با شرکت گسترده خود در این راهپیمایی، شکوه و عظمت نظام اسلامی را به نمایش گذاشتید، صمیمانه سپاسگزاریم و اطمینان داریم که این اتحاد و بیداری، تضمینکننده استمرار مسیر پیشرفت و سربلندی کشور خواهد بود.