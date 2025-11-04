شاخص باروری کلی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور، اکنون نسبت به مناطق برخوردار و پردرآمد بالاتر است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست با تشکل‌ها و فعالان حوزه جوانی جمعیت خراسان رضوی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، گفت: کاهش باروری در مناطق برخوردار کشورمان بسیار شدیدتر از مناطق کم برخوردار است.

دکتر رضا سعیدی با بیان اینکه جایگزینی جمعیت در کشور به سمت منفی شدن پیش می‌رود، افزود: به رغم گذشت چهار سال از تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، هم اینک در بعضی شهرستان‌های برخوردار و پردرآمد کشور، تعداد فوتی‌ها از تعداد موالید بیشتر است و اگر این روند ادامه یابد، به تدریج جمعیت این مناطق کاهش می‌یابد.

او ادامه داد: این در حالی است که میزان باروری کلی در ۳۲ شهرستان کم‌ برخوردار کشور، بالای دو و نیم فرزند به ازای هر یک زن است، یعنی بالاتر از سطح جایگزینی جمعیت هستند.

این مسئول تصریح کرد: علت اصلی افزایش نرخ باروری کلی در مناطق کم برخوردار، سبک زندگی سنتی است که در این مناطق وجود دارد.

مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کاهش چهار و نیم برابری شاخص باروری کلی در کشور طی دو دهه گذشته گفت: شاخص باروری در این مدت از شش و نیم فرزند به کمتر از یک و نیم فرزند کاهش یافته است که فرهنگ سازی در این موضوع نقش بسزایی دارد.

سعیدی با بیان اینکه مشکل اصلی در کاهش جمعیت مسأله اقتصاد نیست؛ بلکه مساله فرهنگ است، افزود: در گذشته فرهنگ دو فرزند کافی است را تبلیغ می‌کردیم و مردم از فرهنگ چند فرزندی به فرهنگ تک فرزندی یا دو فرزندی منتقل شدند.

وی ادامه داد: اگر این روند ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود در دو تا سه سال آینده، جمعیت سالمندی کشور به ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر برسد و ۳۰ درصد جامعه سالمند شوند.

عامل مهم در بروز کاهش جمعیت، موضوع تغییر سبک زندگی

مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در مساله کاهش جمعیت همه موضوعات بایستی در کنار هم دیده شود که موضوع فرهنگ مهمترین وجه آن است، چرا که در مناطق برخوردار و با درآمد نجومی، افراد یا ازدواج نمی‌کنند یا اگر ازدواج کنند تمایل به فرزندآوری ندارند و یا اگر تمایل به فرزندآوری داشته باشند، تک فرزندی هستند.

سعیدی افزود: عامل مهم در بروز کاهش جمعیت، موضوع تغییر سبک زندگی است که بخشی از آن در اختیار ما بوده است و بخشی روند جهانی دارد.

وی با بیان اینکه از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در تغییر سبک زندگی می‌توان به اشتغال و تحصیل بانوان اشاره کرد، ادامه داد: اشتغال و تحصیل طولانی مدت بانوان یکی از معضلاتی است که اگر در کنار آن قوانین اصلی و حمایتی نباشد، این بانوان قید بارداری و بچه‌دار شدن را می‌زنند.

قوانین موجود، دوستدار خانواده نیست

مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه قوانین موجود، دوستدار خانواده نیست، گفت: موضوع هماهنگ‌سازی قوانین به عنوان قوانین دوستدار خانواده، امری مهم در افزایش و جوانی جمعیت است.

سعیدی افزود: سازمان‌ها باید شرایط را برای بانوی شاغل دارای فرزند تسهیل کنند تا بانوان دوستدار خانواده و فرزندآوری شوند.

وی ادامه داد: نتیجه پیمایشی که در تهران انجام شد این بود که خانواده‌های تک فرزندی تمایل دارند یک فرزند دیگر به دنیا بیاورند، اما شرایطی همچون تورم، مسکن، میزان وام‌های ازدواج و مشوق‌های مالی به آنها این امکان را نمی‌دهد.

مدیر کل جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به نقش موثر معاونت بهداشتی این وزراتخانه در افزایش جمعیت، گفت: قانون جوانی جمعیت دارای ۷۳ ماده است که دو سوم آن یعنی ۴۳ ماده مربوط به وزارت بهداشت بوده و از این تعداد نیز ۲۰ ماده مربوط به معاونت بهداشتی است.

سعیدی افزود: اگرچه وزارت بهداشت در موضوع ازدواج نقشی ندارد، اما پاشنه آشیل این موضوع است.

در این نشست تشکل‌های مردمی و فعالان حوزه جوانی جمعیت به ارائه گزارشی از فعالیت خود پرداختند و مطالبات خود را مطرح کردند.

افزایش بسته‌های معیشتی مادران باردار و کودکان، انتصاب مسئولان دغدغه‌مند در حوزه جوانی جمعیت، مشارکت خیران در حوزه‌های ناباروری، کمک به معیشت خانواده‌های بی بضاعت و توزیع بسته‌های معیشتی و ایجاد مهدکودک و اتاق شیر در مراکز آموزشی و به ویژه مراکز درمانی، از جمله مطالبات مطرح شده در این نشست بود.