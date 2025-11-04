به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان کلانشهر اهواز در مصلی مهدیه امام خمینی افزود: در سیزدهم آبان سه رویداد مهم تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام اتفاق افتاد..

وی با تحلیل تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله جنگ در غزه، یمن و اوکراین، افزود: ما شاهد جابه‌جایی قدرت در جهان هستیم و نشان از انتقال قدرت از غرب به شرق است قدرت‌های نوظهور مانند چین، هند، روسیه و ایران، انتقال قدرت به شرق از جمله محرک‌های اصلی این تحول است. همچنین تقابل آخرالزمانی بین جبهه کفر و ایمان، جزئی از این انتقال قدرت است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با تاکید بر این که امروز ایران اسلامی، پرچمدار جریان حق و مبارزه با استکبار جهانی است، تصریح کرد: مردم ایران با خدا عهد بسته‌اند که مقاومت کنند تا این پرچم را در اختیار آخرین ذخیره الهی قرار دهند..

مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال در بیش از ۶۰ نقطه خوزستان برگزار شد.