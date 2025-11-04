پخش زنده
تفاهمنامه همکاری جامع میان پژوهشگاه ابنسینا و مرکز تحصیلات تکمیلی پزشکی تاجیکستان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابنسینا (جهاددانشگاهی)، در راستای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و درمانی بینالمللی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه ابنسینا و مرکز تحصیلات تکمیلی پزشکی تاجیکستان (IPEHSRT) به امضای دکتر محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه ابنسینا، و دکتر محبت زدا، رئیس مؤسسه یادشده، رسید.
این تفاهمنامه در جریان نشست رسمی و بازدید هیأت تاجیکی از پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابنسینا منعقد شد. در این بازدید، معاونین آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه و مدیر مرکز درمان، ظرفیتها، برنامههای آموزشی، پژوهشی و درمانی پژوهشگاه را برای مهمانان تشریح کردند.
بر اساس این تفاهمنامه، دو نهاد در سه محور اصلی آموزشی، پژوهشی و درمانی همکاری خواهند داشت. محور آموزشی شامل طراحی و اجرای دورههای کوتاهمدت و فلوشیپهای تخصصی، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دورههای آموزش مداوم (CME) است. در محور پژوهشی، اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک و برگزاری همایشهای علمی بینالمللی پیشبینی شده و در حوزه درمانی نیز توسعه خدمات ناباروری و ارتقای مهارتهای بالینی مورد توافق طرفین قرار گرفت.
در پایان مراسم، طرفین بر استمرار همکاریها و تدوین برنامه اجرایی سالانه بر اساس این تفاهمنامه تأکید کردند.
گفتنی است که پژوهشگاه ابنسینا، بهعنوان یکی از مراکز پیشرو در حوزه سلامت باروری و آموزشهای تخصصی علوم پزشکی، تاکنون بیش از هزاران رویداد علمی و آموزشی برگزار کرده و همکاری با دانشگاه IPEHSRT تاجیکستان را گامی مهم در مسیر گسترش فعالیتهای علمی و آموزشی منطقهای خود میداند.