به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی امروز در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد.

در این مراسم که مختص دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود دانشجویان طی دوره نظری ۱۰ روزه با عملکرد فرماندهان رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس آشنا خواهند شد و تجارب گران‌سنگ آن دوران را از طریق اساتید و پیشکسوتان به نسل جوان منتقل می‌کنند.

معارف جنگ، راه مقابله با جنگ شناختی در نیروی دریایی

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در این مراسم گفت: چشم‌انداز معارف جنگ در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تفکر و سیره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است. نامگذاری این مجموعه به نام آن شهید بزرگوار، که با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفته، بیانگر عمق معنایی و اعتقادی این حرکت است.

دریادار فرامرز بمانی افزود: در معارف جنگ، هدف صرفاً بازخوانی تاریخ نیست؛ بلکه انتقال مستقیم تجربه، ایمان و روحیه جهادی فرماندهان و رزمندگان به نسل جوان است. این آموزش‌ها هم در حوزه نظری و هم در بخش عملی اجرا می‌شود و دستاورد‌های ارزشمندی برای ارتش، به‌ویژه نیروی دریایی، به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: این معارف به نیرو‌های جوان ما کمک می‌کند تا در کنار آمادگی رزمی، در برابر جنگ شناختی و جنگ روانی دشمن نیز مقاوم باشند و بتوانند مأموریت‌های خود را با بصیرت، هوشمندی و ایمان انجام دهند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز در نیروی دریایی ارتش، انتقال این آموزه‌ها بدون واسطه به دانشجویان و نیرو‌های عملیاتی انجام می‌شود و نتیجه آن، افزایش قدرت بازدارندگی فکری و تقویت روحیه ایثار و خودباوری در میان جوانان است.

دریادار فرامرز بمانی افزود: در سال‌های اخیر، نیروی دریایی با تکیه بر همین اندیشه‌ها توانسته است گام‌های مؤثری در خودکفایی، توسعه تجهیزات دریایی و حفظ امنیت آب‌های سرزمینی بردارد. ما بر این باوریم که هر جا به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری عمل کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم و ان‌شاءالله امسال نیز با همین نگاه، برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی، پیش‌بینی شده که در زمان مقرر رونمایی خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر هم ضمن اشاره به تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: دانشجویان با آموخته‌های خود از دوران دفاع مقدس توانستند در آن نبرد کوتاه، اما پرتحرک، همچنان ایستاده و محکم بایستند؛ دانشگاه تعطیل نشد و همه آماده برای دفاع بودند.

امیر دریادار دوم عرشه ابوطالب مطلبی افزود: برگزاری این دوره‌ها برکات برجسته‌ای دارد، به‌طوری که نسل جوان امروز با اخلاق، حکمت و روحیه فرماندهان گذشته پیوند خواهد خورد و آماده خدمت به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، یکی از مراکز آموزش عالی نظامی در حوزه علوم دریایی است که دانشجویان را برای خدمت در نیروی دریایی تربیت می‌کند افزود: امروز با آغاز این دوره، بار دیگر تعهد ما به ارزش‌های دفاع مقدس، انتقال تجربه و تقویت آمادگی نسل‌های آینده به نمایش گذاشته می‌شود

اگر عبرت نمی‌گرفتیم، امروز در برابر دشمن تاب نمی‌آوردیم

جانشین رئیس گروه مشاورین نظامی فرماندهی کل قوا و رئیس هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در این مراسم با اشاره به اهمیت عبرت‌گیری از تاریخ گفت: اگر عبرت نمی‌گرفتیم، امروز در برابر آمریکا و رژیمصهیونیستی تاب نمی‌آوردیم و آنها بدون تردید درخواست آتش‌بسنمی‌کردند.

امیر سرتیپ ناصر آراسته افزود: تمام نتایج جنگ‌ها، آیین‌نامه‌ها، کتاب‌های درسی و بازآموزی‌ها ابزار‌هایی هستند برای مقابله با جنگ‌های احتمالی و دفاع محترمانه.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این دوره‌های آموزشی نه صرفاً انتقال اطلاعات تاریخی، بلکه عبرت‌آموزی، حکمت‌آموزی و مشاوره از تجربه‌های دفاع مقدس است. در این برنامه‌ها، دانشجویان چه در مقاطع پایه، چه در دوره عالی شرکت داده می‌شوند تا درک عمیق‌تری از مقاومت و پایداری پیدا کنند.

امیر آراسته بیان داشت: دو روز پیش ما دوره‌ای ۱۸ ساعته تاریخ دفاع مقدس برای نخبگان دانشگاهی برگزار کردیم. شرکت‌کنندگان از سپاه، بسیج و مهندسی جهاد بودند؛ هدف این است که در آینده، مدیران علمی، فنی و اجرایی کشور با پشتوانه اینآموزه‌ها ایفای نقش کنند.»

وی همچنین افزود: اعضای این هیئت آموزشی حقوق دریافت نمی‌کنند و آنچه آنان را به خدمت در این عرصه واداشته «عشق به آرمان‌ها» است. حتی استادان پیشکسوت و جوانان فعال در این برنامه، شبانه‌روز کار می‌کنند تا این پیام تاریخی به نسل‌های بعدی منتقل شود.

امیر سرتیپ آراسته در پایان بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی تأکید کرد و اظهار داشت که در ۱۱ استان کشور، مراکز آموزشی فعال در حوزه دفاع مقدس دایر شده‌اند تا این آموزش‌ها در سطح گسترده‌تر اجرا شود.