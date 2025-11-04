استاندار همدان مسکن را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل استان دانست و بر لزوم اجرای همزمان خدمات زیرساختی با ساخت واحدهای مسکونی و تسریع در روند طر حهای مسکن استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در نشست با حجت‌الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در همه شهرستان‌های استان، مسکن از مسائل اصلی مردم است و به همین دلیل، این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تصریح کرد: اجرای طرح‌های بزرگ مسکن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز، آموزش و پرورش، بهداشت و نیروی انتظامی است.

استناندار همدان گفت: ساخت مسکن بدون تکمیل همزمان زیرساخت‌ها، موجب نارضایتی و ایجاد مشکلات متعدد برای مردم خواهد شد.

حمید ملانوری شمسی افزود: طرح‌های مانند کوی پرواز از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکن کشور است و باید به گونه‌ای پیش برود که همزمان با ساخت واحدها، امکاناتی، چون مدرسه، درمانگاه، پاسگاه انتظامی، مجموعه ورزشی و شبکه‌های آب، برق و فاضلاب نیز آماده شود.

او تصریح کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن بسیار ضروری است تا مردم بدانند دولت و مجموعه مدیریت استان با تمام توان برای رفع مشکل مسکن تلاش می‌کنند.