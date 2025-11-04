مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مراجعات برای بررسی جریمه‌های اشتباهی کاهش یافته است، گفت: شهروندان می‌توانند جریمه‌های طرح ترافیک خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داد:

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پوریا علیمردانی با اشاره به اینکه روزی تا سیصد مراجعه کننده برای اعتراض به جریمه های اشتباهی مراجعه می کنند، گفت: با الکترونیکی شدن این طرح کسانی که عامدانه برای ورود به طرح ترافیک پلاک خود را دستکاری می کنند، شناسایی می شوند.

وی افزود: با پلاک خوانی الکترونیکی اگر جریمه ای به اشتباه برای فرد دیگری منظور شده باشد، از فهرست جریمه های او خارج می شود.

وی در خصوص بخشیده شدن جریمه های طرح ترافیک هم گفت: بخشیده شدن جریمه ها تنها با حکم دادگاه و حکم شورای شهر تهران امکانپذیر است