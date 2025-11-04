پخش زنده
امام جمعه بوکان در پایان مراسم راهپیمایی امروز گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، پاسخ به دسیسههای استکبار جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ ماموستا عباس احمدی در پایان راهپیمایی سیزده آبان گفت: حضورقشرهای مختلف مردم در این راهپیمایی، پاسخ قاطع به دشمنیهای استکبار جهانی و تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدای انقلاب اسلامی است.
ماموستا عباس احمدی، ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان، به اهمیت ویژه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: ۱۳ آبان، نه تنها روزی برای یادآوری تسخیر لانه جاسوسی، بلکه روزی است که ملت ایران با حضور گسترده خود در راهپیماییها، بار دیگر نشان خواهند داد که به هیچ وجه از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه عقبنشینی نمیکنند.
ماموستا احمدی تصریح کرد: این روز نماد مقاومت و ایستادگی در برابر توطئههای استکبار جهانی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.
وی افزود: دشمنان انقلاب به دنبال تفرقهافکنی و ایجاد شکاف در صفوف مردم هستند، اما ملت ما همواره با وحدت و انسجام خود پاسخ کوبندهای به این دشمنان داده است.
امام جمعه بوکان، در ادامه با اشاره به نقش روحانیون در هدایت افکار عمومی و تشویق مردم به مشارکت حداکثری تصریح کرد: وظیفه روحانیون این است که در این مقطع حساس، مردم را به حضور پرشور در آیینهای مختلف دعوت و بر لزوم بیداری عمومی و آگاهیبخشی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کنند.
ماموستا احمدی، همچنین در پایان خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام شهیدان و تمامی کسانی است که برای آزادی و استقلال کشور جان خود را فدای میهن کردندو ما باید با ادامه راه آنان، به جهانیان نشان دهیم که ملت ایران همچنان با عزت و اقتدار در مسیر انقلاب اسلامی حرکت میکند.