در سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان، دانش‌آموزان ایلام با شور ایمان و غیرت انقلابی، با گام‌هایی استوار و قلب‌هایی پرشور، بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های جاودانه انقلاب اسلامی و ایران سرافراز به نمایش گذاشتند.

دانش‌آموزان ایلام، حماسه‌ای دیگر از وفاداری به انقلاب آفریدند

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ امروز خیابان‌ها و مدارس ایلام شاهد حضور پرشور دانش‌آموزانی بود که با لبیک به آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، حماسه‌ای ماندگار از وفاداری و عشق به میهن رقم زدند.

این نسل جوان، با گام‌هایی استوار و سردادن شعار‌های انقلابی، نشان دادند که روحیه انقلابی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی در میان دانش‌آموزان همچنان زنده و پویا است.

راهپیمایی و حضور پرشور آنان در یوم‌ الله ۱۳ آبان، جلوه‌ای از شور و شعور انقلابی ملت ایران و امید به آینده‌ای روشن برای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.