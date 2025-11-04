از تسخیر تا تحقیر؛
دانشآموزان ایلام، حماسهای دیگر از وفاداری به انقلاب آفریدند
در سالروز یومالله ۱۳ آبان، دانشآموزان ایلام با شور ایمان و غیرت انقلابی، با گامهایی استوار و قلبهایی پرشور، بار دیگر پایبندی خود را به آرمانهای جاودانه انقلاب اسلامی و ایران سرافراز به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ امروز خیابانها و مدارس ایلام شاهد حضور پرشور دانشآموزانی بود که با لبیک به آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، حماسهای ماندگار از وفاداری و عشق به میهن رقم زدند.
این نسل جوان، با گامهایی استوار و سردادن شعارهای انقلابی، نشان دادند که روحیه انقلابی و پایبندی به ارزشهای اسلامی در میان دانشآموزان همچنان زنده و پویا است.
راهپیمایی و حضور پرشور آنان در یوم الله ۱۳ آبان، جلوهای از شور و شعور انقلابی ملت ایران و امید به آیندهای روشن برای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.