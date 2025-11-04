پخش زنده
ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای دیدار با آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیمهای فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
محرم نویدکیا برای این دیدار سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آرش رضاوند، احسان حاجصفی، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، آریا شفیعدوست و کاوه رضایی را در ترکیب سپاهان قرار داده است.
این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان اصفهان و به میزبانی سپاهان برگزار می شود.