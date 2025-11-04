به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی دشت آزادگان با تلاش اطلاعاتی سارق اماکن خصوصی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر کردند، ادامه داد: متهم در تحقیقات فنی ماموران پلیس به ارتکاب ۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود اماکن خصوصی خود را به لوازم ایمنی مجهز و از نگهداری وسایل ارزشمند خودداری کنند و در صورت برخورد با هر مورد مشکوک بلافاصله موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.