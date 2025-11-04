پخش زنده
تیم فوتبال پرسپولیس حاجی خوش مهاباد مقابل نماینده ارومیه به پیروزی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در هفته بیستویکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر آذربایجانغربی، از ساعت ۱۵ امروز، پرسپولیس حاجی خوش مهاباد در ورزشگاه آزادی، میزبان روناهی ارومیه بود که در یک بازی نفسگیر و پرگل، موفق شد میهمانش را ۳ - ۲ شکست دهد.
این در حالی بود که نیمه نخست بازی، دو بر صفر به سود تیم روناهی به پایان رسیده بود.
تیم پرسپولیس حاجیخوش با این برد، ۳۰ امتیازی شد و همچنان در رده هفتم جدول ردهبندی باقی ماند.
همچنین در ادامه این رقابتها تیم شهرداری گوگ تپه مهاباد میهمان پاس ارومیه بود که این دیدار به تساوی بودن گل انجامید.