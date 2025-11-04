به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این جشنواره با حضور جمعی از دانش‌آموزان، مربیان و فعالان علمی و آموزشی در فضای پرنشاط مرکز شماره ۳ کانون گیلان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های پژوهشی و فناورانه، توانمندی‌های خود را در حوزه‌های علمی مختلف به نمایش گذاشتند.

سجاد کوچکی‌نژاد، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، در حاشیه این جشنواره با گرامیداشت روز دانش‌آموز گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، پیوند دادن علم روز با خلاقیت کودکان و نوجوانان و فراهم کردن بستری برای رشد مهارت‌های نوینی همچون هوش مصنوعی، رباتیک، چرتکه و برنامه‌نویسی است تا نسل آینده‌ای توانمند و آگاه در تراز انقلاب اسلامی تربیت شود.

وی افزود: راه‌اندازی بخش «کافنا» در کانون گیلان به ما کمک کرد تا با همکاری بخش خصوصی، در مسیر آموزش مهارت‌های فناورانه و تقویت روحیه پژوهش در میان نوجوانان گام‌های مؤثری برداریم.

پارسا یوسف‌پور، دبیر جشنواره علمی–پژوهشی «باران» نیز گفت: این رویداد به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، برگزار شد و در دو بخش استعدادیابی جامع بر اساس هوش‌های ۹گانه گاردنر و آشنایی با رشته‌های نوین پژوهشی اجرا گردید.

به گفته وی، دانش‌آموزان در قالب گروه‌های علمی به رقابت پرداختند و آثار برتر آنها برای حضور در مرحله کشوری جشنواره انتخاب خواهند شد.