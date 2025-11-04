به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش اجرای فرم، رقابت‌های رزمی تاب کی قهرمانی استان قم تیم آکادمی آبتینا موفق به کسب مقام اول شد.

تیم آکادمی موسوی در جایگاه دوم و تیم آکادمی شهید ابراهیم هادی در رتبه سوم قرار گرفتند.

در بخش مبارزه، تیم آکادمی شهدای مدافع حرم عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم آکادمی آبتینا به مقام دوم و تیم آکادمی شهید ابراهیم هادی به مقام سوم دست یافتند.

همچنین عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات به تیم آکادمی ظهرابی تعلق گرفت.

