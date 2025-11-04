به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛؛ همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) و به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش آموز، مهدی یونسی استاندار مازندران با حضور در اداره کل کمیته امداد مازندران با جمعی از دانش آموزان یتیم تحت حمایت این نهاد دیدار کرد.

در این دیدار صمیمی که دانش آموزان یتیم تحت حمایت به همراه مادران خود حضور داشتند، مدیرکل کمیته امداد با تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) وگرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش آموز گفت: جنابعالی پیش از استاندار بودن خیر و پدر ایتام هستید که به همراه خانواده تا ۳۰۰ محروم، یتیم و دانش آموز را حمایت می‌کنید.

میثم معافی افزود: در جشن عاطفه‌های امسال ۲۰۵ میلیارد تومان کمک‌های مردمی به ۲۲ هزار دانش آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد مازندران اهدا شد.

وی با بیان اینکه ۱۱۳۶ نفر از جامعه پزشکی جزو خیرین کمیته امداد هستند که از ۱۵۶۰ دانش آموز حمایت می‌کنند گفت: در کمیته امداد معتقدیم فقر و مشکلات فقط با پول حل نمی‌شود بلکه با فکرو تدبیر حل خواهد شود و بر همین اساس ۶۰ درصد دانش آموزان به هنرستان هدایت شدند تا فقر مهارت که بسیار بالا است در استان حل شود

معافی از کمک و حمایت استاندار در مسائل مربوط به همکاری بانک‌ها با کمیته امداد در جهت پرداخت تسهیلات تشکر کرد و گفت: امسال ۶۵ درصد اعتبارات ودیعه مسکن جذب شد و با توجه به اینکه ۱۲۵۰۰ مددجوی سرپرست خانوار در استان مستاجر هستند در حوزه مسکن نیاز به کمک دهیاران و شهرداری‌ها در جهت تهیه زمین جهت ساخت مسکن داریم.