مردم ولایتمدار روستا‌های استان گلستان، همگام با سایر اقشار جامعه، در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضوری گسترده و پرشور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روستاییان از نقاط مختلف استان با حضور در این آیین ملی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌ها و پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، شعار‌هایی علیه استکبار جهانی و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین سر دادند و با حضور خود، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ استان رقم زدند.