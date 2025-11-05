پخش زنده
مصرف ارده کنجد خواص و مزایای بی نظیری را به همراه دارد، همچنین ارزش غذایی موجود در ارده کنجد بالا است و برای سلامت بدن نیز مفید است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ارده مایعی است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده تهیه شده و روغن آن جدا نشده باشد. از ارده بیشتر برای وعده غذایی صبحانه استفاده میکنند تا انرژی لازم را برای تمام روز دریافت نمایند. این ماده غذایی مقوی فاقد هر گونه افزودنی، اعم از شیمیایی و غیرشیمیایی است و صددرصد طبیعی میباشد. ارده خواص فراوانی برای سلامتی و به خصوص برای کاهش وزن است.
ارزش غذایی موجود در ارده برای هر ۱۰۰ گرم به شرح زیر است:
مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم
انرژی ۵۹۵ کیلوکالری
کربوهیدراتها ۲۱ ٫ ۱۹ g
چربی ۵۳ ٫ ۷۶ g
پروتئین ۱۷ ٫ ۰۰ g
آب ۳ ٫ ۰۵ g
ویتامین آ ۶۷ IU
تیامین (ویتامین ب ۱) ۱ ٫ ۲۲۰ میلی گرم (۹۴ ٪)
ریبوفلاوین (ویتامین ب ۲) ۰ ٫ ۴۷۳ میلی گرم (۳۲ ٪)
نیاسین (ویتامین ب ۳) ۵ ٫ ۴۵۰ میلی گرم (۳۶ ٪)
پانتوتنیک اسید (ویتامین ب ۵) ۰ ٫ ۶۹۳ میلی گرم (۱۴ ٪)
ویتامین ب ۶، ۰ ٫ ۱۴۹ میلی گرم (۱۱ ٪)
اسید فولیک (ویتامین ب ۹) ۹۸ میکروگرم (۲۵ ٪)
ویتامین ب ۱۲، ۰ ٫ ۰۰ میکروگرم (۰ ٪)
کلسیم ۴۲۶ میلی گرم (۴۳ ٪)
آهن ۸ ٫ ۹۵ میلی گرم (۷۲ ٪)
منیزیم ۹۵ میلی گرم (۲۶ ٪)
منگنز ۱ ٫ ۴۵۶ میلی گرم (۷۳ ٪)
فسفر ۷۳۲ میلی گرم (۱۰۵ ٪)
پتاسیم ۴۱۴ میلی گرم (۹ ٪)
سدیم ۱۱۵ میلی گرم (۵ ٪)
روی ۴ ٫ ۶۲ میلی گرم (۴۶ ٪)
طبیعت ارده کنجد
فواید ارده کنجد طبیعت ارده کنجد گرم وتر بوده و برای افراد سرد مزاج بسیار مفید است.
ارده کنجد بهترین غذا برای زمستان
ارده کنجد، غذایی انرژی زا است و بهترین غذا برای فصل زمستان است که بدن به انرژی بیشتری برای گرم کردن نیاز دارد.
ارده کنجد برای کاهش کلسترول و چربی خون
مصرف میزان متناسب و متعادلی از ارده در طول هفته و ماه سبب کاهش کلسترول بد خون و افزایش سطح چربی خوب خون یا همان HDL میشود.
ارده کنجد برای تامین کلسیم
ارده منبع بسیار خوبی برای تامین کلسیم بدن است وسبب استحکام و سلامت استخوانها و دندانها میشود.
ارده کنجد بهترین غذا برای کودکان
مصزف ارده برای کودکان بسیار توصیه میشود، زیرا به دلیل تحرک بالای کودکان، انرژی لازم را برای آنها تامین میکند و سبب تقویت حافظه شان میشود.
نرم کردن دملها
یکی از خواص مصرف ارده کنجد این است که سفتیها و ورمهای سفت داخلی و دملها را نرم میکند. مصرف ارده، دمل و جوشها را در سردمزاجها پخته و باز میکند بنابراین میتواند باعث بروز جوشهای پوستی در سردمزاجان گردد.
ارده کنجد برای پیشگیری از سرطان
در دانه کنجد و مواد غذایی حاصل از آن آنتی اکسیدانهای فراوان موجود است که وجود این آنتی اکسیدانها از سرطان در بدن پیشگیری میکند.
ملین و مسهل
مصرف ارده سبب نرم شدن و تسهیل کار رودهها میشود و از این رو از یبوست پیشگیری میکند.
خواص ارده برای خانمها
ارده قاعده اور است و مصرف آن سبب رفع بیماریهای رحم خواهد شد.
مصرف ارده در تقویت قوای جنسی بسیار موثر است.
مصرف ارده برای رفع بیماری های رحم مفید میباشد.
مصرف ارده از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری میکند.
ارده کنجد و خواص باور نکردنی آن برای کاهش وزن
مصرف ارده در سردمزاجان سبب کاهش وزن و لاغری آنها خواهد شد، زیرا خوردن یک تا دو قاشق ارده پیش از وعده غذایی اشتها را کم میکند و باعث میشود که فرد غذای کمتری بخورد و لاغرتر شود.
مواظب اضافه وزن نیز باشید
خوردن بیش از حد ارده کنجد به این دلیل که حاوی چربی بالا و کالری زیادی است موجب چاقی و اضافه وزن خواهد شد پس اگر شما فرد کم تحرکی هستید و پیاده روی منظم ندارید یا ورزش نمیکنید، با خوردن زیاد این ماده غذایی حتما چاق خواهید شد. توصیه میشود افرادی که لاغر هستند و تمایل بسیاری به چاق شدن دارند، از ترکیب ارده و شیره استفاده کنند.
طرز تهیه ارده و روغن ارده کنجد
به کنجد خمیر شده ارده میگویند. برای تهیه ارده، ابتدا دانههای کنجد را خیس میکنند و پوسته سیاه یا قهوهای رنگ و نازک آن را جدا میکنند سپس با آسیاب دانههای پوست کنده کنجد را له میکنند تا خمیری که به آن ارده میگویند به دست آید.
طرز تهیه ارده کنجد
روغن کنجد ارده از ارده به وسیله حرارت دادن و سرخ کردن کنجد و آسیاب نمودن آن استخراج میشود. روغن پرس سرد کنجد، نیز از کنجد خام با استفاده از وارد کردن فشار به دانههای کنجد بدست میآید.
نحوه نگهداری از ارده و روغن کنجد
فراوردههای کنجد مانند ارده کنجد را در جای خشک، خنک و دور از آفتاب نگهداری کنید، زیرا ارده و روغن کنجد حاوی اسیدهای چرب اشباع نشده هستند و در صورتی که در معرض هوای گرم و نور قرار بگیرند، چربی هایشان اکسید میشوند.
مضرات ارده کنجد:
ارده کنجد انرژی زاست و کالری زیادی دارد و در صورت مصرف بیش از حد و عدم تحرک سبب چاقی و اضافه وزن شما خواهد شد.
استفاده از ارده برای افراد دیابتی مضر است.
روغن ارده را میتوان تنها برای استعمال و پخت و پز استفاده کرد و نباید از آن برای سرخ کردن استفاده شود.
ارده کنجد برای سردمزاجان مفید است، اما نباید بیش از حد مصرف گردد و همراه غذای دیگر خورده شود، زیرا در هضم اختلال ایجاد میکند.
زیاده روی در خوردن ارده سبب گرفتگی در رگ هامی شود.
برای اصلاح عوارض ارده میتوان سرکه، ترشیجات، آب لیموی ترش و شیرین استفاده نمود.