دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: ایران با تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید و تکیه بر ولایت و مقاومت به قدرتی اثرگذار در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی عصر امروز سه‌شنبه در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در دزفول، با اشاره به جایگاه این شهر در تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: دزفول الگوی ایستادگی و ایمان و شهر فرماندهان نامدار و رزمندگان شجاع است.

وی با گرامیداشت یاد سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید، بیان کرد: ملت ایران با تکیه بر ولایت و مقاومت، در برابر همه مستکبران عالم ایستاد و موازنه قدرت را در منطقه به سود خود تغییر داد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی افزود: ایمان، وحدت مردمی و رهبری مقتدرانه، رمز پیروزی ملت ایران در برابر ابرقدرت‌ها بوده و هست.

سرلشکر صفوی با اشاره به نقش جوانان در اقتدار ملی گفت: ایران با تکیه بر قدرت جوانان خود و با تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید، نه تنها یک قدرت ملی، بلکه به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده که بر سیاست‌های بین‌المللی اثرگذار است.

وی همچنین بسیج را ستون امنیت کشور دانست و بر نقش این نیروی مردمی در حفظ ثبات و اقتدار ملی تأکید کرد.

سرلشکر صفوی پس از حضور در آیین تجدید میثاق با حضور در حرم حضرت سبزقبا (ع)، ضمن زیارت این مضجع شریف بر مزار سردار شهید غلامعلی رشید حاضر شد و به قرائت فاتحه پرداخت.