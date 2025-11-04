پخش زنده
امروز: -
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان زنجان گفت: بیش از ۷۰ کتابخانه مسجدی در استان آماده اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و ترویجی برای گسترش فرهنگ مطالعه میان اقشار مختلف مردم بهویژه کودکان و نوجوانان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن اسلامی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از مأموریتهای اصلی کانونهای فرهنگیهنری مساجد است، گفت: کتاب و علمآموزی در نگاه اسلام نه تنها یک وظیفه ملی بلکه یک واجب دینی است. رهبر معظم انقلاب همواره بر گسترش نهضت کتابخوانی بهویژه در بین نسل جوان تأکید داشتهاند و ما در ستاد کانونهای مساجد تلاش میکنیم این توصیهها را در قالب برنامههای میدانی و مردمی اجرا کنیم.
وی افزود: در هفته کتاب امسال، از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، برنامههای گستردهای در سطح مساجد زنجان برگزار میشود که شامل تشکیل حلقههای کتابخوانی، اجرای پویش ملی اهدای کتاب، نمایشگاههای کتاب محلهمحور، برگزاری نشستهای نقد کتاب و تجلیل از فعالان حوزه کتاب است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان زنجان تصریح کرد: طرح حلقههای کتابخوانی یکی از محوریترین برنامههاست که با هدف مردمیسازی فرهنگ مطالعه در کتابخانههای مساجد اجرا میشود. در این حلقهها، کودکان و نوجوانان مسجدی به جمعخوانی، نقد و معرفی کتاب، قصهگویی و فعالیتهای خلاقانه میپردازند تا مطالعه به یک عادت شیرین در میان خانوادههای ایرانی تبدیل شود.
اسلامی با اشاره به اجرای پویش ملی اهدای کتاب به کتابخانههای مساجد گفت: در این پویش، دستگاهها، سازمانها و مردم خیر با نذر فرهنگی خود، کتابهای مفید را به کتابخانههای مساجد اهدا میکنند تا منابع این مراکز تقویت و دسترسی عمومی به کتاب تسهیل شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای ویژه هفته کتاب امسال، پویش مطالعه ۱۱ کتاب تقریظشده از سوی رهبر معظم انقلاب است. این طرح با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی اجرا میشود و شامل فعالیتهایی همچون معرفی کتاب در طرح ملی شنبههای کتاب، تولید پادکست و آثار هنری با موضوع کتاب است.
اسلامی از برگزاری دورههای آموزشی ویژه کتابداران مسجدی نیز خبر داد و افزود: هدف ما ارتقای سطح دانش کتابداران و بهروزرسانی مهارتهای آنان در حوزه خدمات کتابخانهای است تا کتابخانههای مساجد بتوانند با رویکردی نو، مخاطبان بیشتری جذب کنند.
وی افزود: امیدواریم هفته کتاب امسال فرصتی باشد برای احیای سنت مطالعه در کنار نماز و عبادت، چرا که مسجد نه تنها خانهی دعا، بلکه خانهی دانایی و فرهنگ است.