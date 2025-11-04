پخش زنده
حضور پرشکوه دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، سیلی سخت دیگری به چهره استکبار جهانی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صبح روز ۱۳ آبان، همزمان با سراسر کشور، خیابانهای شهرهای استان گلستان صحنهی حضور پرشور و آگاهانه دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادههای انقلابی بود که با گامهایی استوار و شعارهایی پرشور، حماسهای از عشق به انقلاب و میهن را رقم زدند.
۱۳ آبان امسال در گلستان، نه تنها روز یادآوری تاریخ، بلکه روز تجدید عهد نسل جوان با آرمانهای انقلاب بود؛ روزی که فریاد «مرگ بر استکبار» از زبان نوجوانان، پژواک حماسهای ماندگار شد.