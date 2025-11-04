بهرهبرداری از مجموعه تاریخی آبانبار شیر چهارسوق در تربتحیدریه
مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری «آبانبار شیرچهارسوق» در تربتحیدریه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه گفت: برای مرمت، ساماندهی و کاربری دادن به این بنای تاریخی، بیش از ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی سرمایهگذاری شده است.
علی محمدی با اشاره به اهمیت چندوجهی این آبانبار افزود: این اثر از منظر تاریخی، بهعنوان بخشی از شناسنامه فرهنگی مردم منطقه محسوب میشود و احیای آن نتیجه همکاری میان ۱۲ نهاد و دستگاه اجرایی بوده است.
او تصریح کرد: با توجه به موقعیت مکانی این بنا در قلب شهر، مجموعه شیرچهارسوق میتواند به یکی از قطبهای گردشگری شهرستان تبدیل شود.
محمدی اظهار کرد: آبانبار شیرچهارسوق یکی از شاهکارهای معماری و بزرگترین آب انبار شهر تربت حیدریه محسوب میشود که در هسته مرکزی و قدیمی شهر واقع است و ساخت آن مربوط به اوایل دوران قاجاریه بوده و به دستور اسحاق خان قرایی ساخته شده است و در دورانهای بعدی، الحاقات و تغییراتی در بنا صورت میگیرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه گفت: عنوان «شیرچهارسوق» نشان از جایگاه مهم این آب انبار در تاریخ گذشته مردمان این شهر دارد و بهعنوان تامین کننده اصلی آب شرب مردم بوده است.
او در تشریح ویژگیهای معماری بنا اظهار کرد: این آبانبار با طول ۳۰ متر، عرض ۱۰ متر و زیربنای ۳۰۰ متر مربع ساخته شده، ارتفاع آن از سقف تا کف هشت متر است و کف آن دو متر عمق دارد.
به گفته وی، دیوارهها تا ارتفاع دو متر با ساروج پوشیده شدهاند تا از نشت آب جلوگیری شود و قسمتهای اصلی این آب انبار شامل مخزن مستطیلی و ستوندار، پاشیر، بادگیر و نورگیر است که با مصالح آجر سنتی و ملاط ساروج کار شده و دارای تزئینات آجرکاری خفته راسته در سقف راهرو و مخزن است.
محمدی افزود: این اثر که به شماره ۶۳۷۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، اکنون با حفظ هویت تاریخی خود، به یک مجموعه گردشگری تبدیل شده است.