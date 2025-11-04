به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دو تیم سنگ‌آهن بافق و استقلال تهران امروز در دیداری معوقه از هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به مصاف هم رفتند که در پایان یک دیدار جذاب این بافق بود که نتیجه این دیدار را به سود خود رقم زد و صدرنشین شد.

سنگ‌آهن بافق در نیمه نخست با برتری ۷ -۱۱ به رختکن رفت و در نیمه دوم به روند خوب خود ادامه داد تا اختلاف گل بیش از نیمه نخست شود.

در نهایت بافقی‌ها با نتیجه ۱۷ -۲۹ به پیروزی رسیدند تا ۲ امتیاز این بازی حساس را با خود ببرند و علاوه بر این با اختلاف گل بهتر نسبت به سپاهان، به رده نخست جدول رده‌بندی صعود کنند.